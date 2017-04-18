Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Вертолет с 14 пассажирами на борту разбился на востоке Турции

18 апреля 2017, 17:13

На место происшествия прибывают спасатели.

Вертолет, принадлежащий органам безопасности Турции, во вторник потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

На борту, по предварительным данным, находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи. О причине катастрофы и пострадавших пока не сообщается.

На место происшествия прибывают спасатели.

Фото: AFP 2017/ Str

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...