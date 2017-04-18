Вертолет с 14 пассажирами на борту разбился на востоке Турции

Вертолет, принадлежащий органам безопасности Турции, во вторник потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке страны , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.





На борту, по предварительным данным, находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи. О причине катастрофы и пострадавших пока не сообщается.





На место происшествия прибывают спасатели.



