Вертолет с 14 пассажирами на борту разбился на востоке Турции
18 апреля 2017, 17:13
На место происшествия прибывают спасатели.
Вертолет, принадлежащий органам безопасности Турции, во вторник потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
На борту, по предварительным данным, находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи. О причине катастрофы и пострадавших пока не сообщается.
На место происшествия прибывают спасатели.
Фото: AFP 2017/ Str
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