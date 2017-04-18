После обнаружения мертвых тюленей на побережье Актау проводят экологическую проверку
18 апреля 2017, 17:24
Специалисты отдела рыбного хозяйства Мангистауской области совместно с представителями департамента экологии и ветеринарной станции Актау взяли пробы воды и воздуха на побережье 15 микрорайона Актау.
Работники ветеринарной станции Актау предположили, что детёныш тюленя умер 10 дней назад, и его волнами прибило к берегу. Провести анализ тканей мертвого тюленя, по словам специалистов, невозможно, так как тушка разложилась, сообщает Lada.kz.
Бауыржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области:
- После обнаружения мертвого тюленя на побережье в 15 микрорайоне провели проверку. Взяли пробы воздуха, воды. В почве нефтесодержащих продуктов и загрязнений не обнаружено. Следов орудия улова на тушке не обнаружено. Хочу отметить, что это не массовая гибель, а единичная. Массовая гибель - это когда погибают более тысячи особей тюленей. Если бы была эпидемия или какие-то выбросы, то были бы обнаружены и другие мертвые животные. Будем разбираться, окончательные результаты сообщим после проведения экспертизы.
Напомним, детеныша тюленя обнаружил в степи, недалеко от месторождения Каражанбас, житель Мангистау. Ранее вдали от моря нашли двух млекопитающих - одного на трассе Каражанбас-Каламкас, другого - на месторождении Северные Бузачи.
Специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана опровергли версию о загрязнении Каспия и предположили, что млекопитающее могло оказаться в степи по вине человека. Специалисты рассказали о результатах проверки по факту появления тюленей в степях Мангистауской области. По словам экологов, в воде и воздухе вредные вещества не обнаружены.
Фото lada.kz
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