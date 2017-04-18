Назарбаев: Казахстан и Туркменистан станут единственными странами без пограничных проблем

«Туркменистан для нас важный партнер и союзник в нашем регионе. Народы наших стран - братья, добрые соседи. Испокон веков нас объединяют общие исторические корни, язык и религия. Развивается сотрудничество в транзитно-транспортной, энергетической сферах, имеются большие перспективы в других областях. Сегодня мы подписываем важнейший договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном. Выходим на новый этап развития в связи с этим договором. Мы решаем все вопросы границ между нашими странами. Это будут единственные две страны, у которых не будет никаких пограничных проблем», - заявил Нурсултан Назарбаев.



