В Усть-Каменогорске плавучее кафе снесло ограждения на набережной

Сегодня плавучее кафе сорвалось с троса. Заведение снесло часть чугунного ограждения на набережной Славского. Сейчас баржа встала на мель,

Напомним, 4 марта кафе «Арабелла» унесло течением на середину Иртыша. С тех пор на протяжении полутора месяцев заведение было привязано металлическим тросом прямо к парапету на набережной. Местные власти высказывали опасения, что дебаркадер может повредить городское имущество, снеся часть ограждения и речной фонтан.





Сегодня плавучее кафе снова пустилось в свободное плаванье. Как сообщают очевидцы, заведение понесло по течению, развернув несколько раз. Дебаркадер врезался в спуски к воде на набережной, снеся чугунные ограждения. Сейчас плавучее кафе встало на мель.