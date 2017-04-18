В Усть-Каменогорске плавучее кафе снесло ограждения на набережной
18 апреля 2017, 17:28
В Иртыше искусственно подняли уровень воды, чтобы пригнать буксир. Однако трос, который привязывал кафе к парапету, не выдержал мощного течения и оборвался.
Сегодня плавучее кафе сорвалось с троса. Заведение снесло часть чугунного ограждения на набережной Славского. Сейчас баржа встала на мель, передает корреспондент YK-news.kz.
Напомним, 4 марта кафе «Арабелла» унесло течением на середину Иртыша. С тех пор на протяжении полутора месяцев заведение было привязано металлическим тросом прямо к парапету на набережной. Местные власти высказывали опасения, что дебаркадер может повредить городское имущество, снеся часть ограждения и речной фонтан.
Сегодня плавучее кафе снова пустилось в свободное плаванье. Как сообщают очевидцы, заведение понесло по течению, развернув несколько раз. Дебаркадер врезался в спуски к воде на набережной, снеся чугунные ограждения. Сейчас плавучее кафе встало на мель.
Как сообщила хозяйка заведения Эльвира Пономаренко, сегодня в Иртыше искусственно подняли уровень воды, чтобы пригнать буксир. Однако трос, который привязывал кафе к парапету, не выдержал мощного течения и оборвался.
На месте происшествия работает бригада спасателей и представители администрации города. Местные власти предлагают пути решения проблемы.
— После поднятия уровня воды в Иртыше ожидали буксир, чтобы он смог утащить плавучее судно, — прокомментировал на месте событий заместитель акима Усть-Каменогорска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ержан Конырбаев. — Однако за это время тросы, на которых была закреплена баржа, не выдержали, и ее понесло вниз по течению. Сейчас коллегиально с представителями по ЧС решаем, как убрать «Арабеллу» на безопасное расстояние от набережной. Официально заявляю, что после решения ситуации, больше эта баржа никогда не будет находиться на Иртыше в городской черте, представляя угрозу для имущества и жизни горожан.
Фото и видео предоставлено очевидцами
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