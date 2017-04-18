В ВКО пограничника осудили за неоднократное получение взяток
18 апреля 2017, 17:28
Осужденный пожизненно лишен права занимать государственные должности.
Оглашен приговор в отношении инструктора отделения пограничного контроля «Қоянбай» воинской части 2098» ПС КНБ РК, сообщает Zakon.kz.
В военном суде Семейского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении инструктора отделения пограничного контроля «Қоянбай» воинской части 2098 ПС КНБ РК, которого обвиняли в получении взятки.
Материалами дела установлено, что старший инструктор отделения пограничного контроля «Қоянбай», используя свое служебное положение, получил неоднократно от гражданина «М» взятку в сумме 5 000 тенге за ненадлежащий досмотр машины и перевозимой алкогольной продукции без соответствующих документов, а также за общее попустительство и покровительство по службе.
На суде подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью и поддержал процессуальное соглашение.
Приговором военного суда Семейского гарнизона теперь уже бывший пограничник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 3 ст. 366 УК РК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 050 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать государственные должности.
Приговор вступил в законную силу.
фото: KHARKIV Today
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854545-8ecef0a2357738ce51fb16edd525d18e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...