Вышел новый трейлер третьего сезона «Чужестранки»

Sony Pictures Television опубликовала трейлер третьего сезона «Чужестранки». Проект вернется на экраны в сентябре 2017 года и будет включать в себя 13 эпизодов, основанных на книге-бестселлере Дианы Гэблдон , передает , передает Росбалт





Это – драматический фантастический телесериал совместного производства США и Великобритании, который рассказывает о военной медсетре Клэр (Катрина Балф), которая в 1948 году сверхъестественным способом переместилась в Шотландию XVII века.





Позже ей удалось вернуться назад, но уже с разбитым сердцем: в прошлом она полюбила шотландского бунтаря Джейми (Сэм Хьюэн), вышла за него замуж и ждет от него ребенка. В будущем у нее муж Фрэнк (Тобиас Мензес), который теперь воспитывает дочь Клэр от Джейми, передает The Hollywood Reporter.







