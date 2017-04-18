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Вышел новый трейлер третьего сезона «Чужестранки»

18 апреля 2017, 17:30

Продолжение полюбившегося миллионам сериала выйдет в сентябре 2017.

Sony Pictures Television опубликовала трейлер третьего сезона «Чужестранки». Проект вернется на экраны в сентябре 2017 года и будет включать в себя 13 эпизодов, основанных на книге-бестселлере Дианы Гэблдон, передает Росбалт.

Это – драматический фантастический телесериал совместного производства США и Великобритании, который рассказывает о военной медсетре Клэр (Катрина Балф), которая в 1948 году сверхъестественным способом переместилась в Шотландию XVII века.

Позже ей удалось вернуться назад, но уже с разбитым сердцем: в прошлом она полюбила шотландского бунтаря Джейми (Сэм Хьюэн), вышла за него замуж и ждет от него ребенка. В будущем у нее муж Фрэнк (Тобиас Мензес), который теперь воспитывает дочь Клэр от Джейми, передает The Hollywood Reporter.


Фото: © Стоп-кадр из сериала «Чужестранка»

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