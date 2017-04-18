Сообщение в WhatsApp о 10-метровой волне близ Астаны спасатели назвали фейком
18 апреля 2017, 17:31
За распространение заведомо ложной информации грозит штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Жителям и гостям столицы Астаны неизвестные разослали по месенджеру WhatsApp рассылку о том, что на аэропорт и близлежащие поселки надвигается 10-метровая волна. Эту информацию в КЧС МВД Казахстана назвали фейком, сообщает МИА «Казинформ».
В аудиосообщении мужской голос предупреждает о том, что прорвало дамбу, и аким города собирал организации для того, чтобы они выделили технику и людей для спасательных работ. В сообщении говорится, что жители населенных пунктов близ аэропорта столицы, Рождественки, Кощи должны быть начеку.
Напомним, за распространение заведомо ложной информации, создавшей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, грозит штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Фото: соцсети
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