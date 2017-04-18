Сообщение в WhatsApp о 10-метровой волне близ Астаны спасатели назвали фейком

В аудиосообщении мужской голос предупреждает о том, что прорвало дамбу, и аким города собирал организации для того, чтобы они выделили технику и людей для спасательных работ. В сообщении говорится, что жители населенных пунктов близ аэропорта столицы, Рождественки, Кощи должны быть начеку.

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