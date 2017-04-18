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Лекарство от несчастной любви разрабатывают британские ученые

18 апреля 2017, 17:36

Оно пригодится одиноким людям: они перестанут страдать из-за того, что им не везет в любви.

Британские ученые начали разрабатывать таблетки, спасающие от любовных страданий. Благодаря новому лекарству пережить расставание и смириться с отказом любимого человека станет проще, передает Росбалт.

Кроме того, оно пригодится одиноким людям: они перестанут страдать из-за того, что им не везет в любви.

В перспективе фармацевты надеются создать таблетки, пробуждающие симпатию к определенным людям. Такое лекарство может станет спасением для партнеров, которые уже долго живут вместе и потеряли друг к другу интерес.

Ранее ученые из Университета Сент-Луиса изучили реакцию человеческого мозга на расставание с возлюбленными и начало новых отношений. В мозге есть механизм, который помогает пережить разрыв и настраивает человека на начало новых отношений. Так, судя по всему, люди всегда заранее подготовлены к разрыву с партнером, передает MED daily.

Фото: Arnapress.kz

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