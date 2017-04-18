Подозреваемого в убийстве жителя Алматинской области нашли на съемной квартире в Алматы

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, преступление произошло в Жамбылском районе, где 28 февраля в местную больницу с ножевым ранением поступил 43-летний житель п.Каргалы. Мужчина скончался, не приходя в сознание, через двое суток, передает передает Zakon.kz





По утверждению полицейских, личность подозреваемого была установлена сразу. Но ему удалось скрыться в неизвестном направлении, в связи с чем полицейские позднее объявили его в республиканский розыск.





«Оперативникам криминальной полиции на днях удалось установить местонахождение разыскиваемого, скрывавшегося, как выяснилось, на одной съемных квартир в Алматы. При содействии бойцов СОБР, подозреваемый, 1986 года рождения, был задержан и доставлен в Жамбылский РОВД», - сообщили в пресс-службе.





Задержанный уже дал признательные показания. Кроме того, в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела приобщен нож, оказавшийся орудием убийства.





Досудебное расследование по факту продолжается в производстве Жамбылского РОВД.