Президент Туркменистана видит в Казахстане миротворца

Большую часть своей приветственной речи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделил роли Казахстана в международной политике, сообщает МИА «Казинформ».

«Наши отношения формируются из вопросов, касающихся международной политики, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сфер. Наше видение на международной арене или схоже, или совпадает. Это вопросы мира, стабильности и безопасности не только в регионе, но и во всем мире. К примеру, мы - в ООН, ОБСЕ и других международных структурах - ведем свою политику «открытых дверей». Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность за то, что вы не только поддержали, но и были соавтором. Теперь 12 декабря объявлено Международным днем нейтралитета», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент Туркменистана заявил, что поддерживает идеи Казахстана, реализуемые в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годы.

«Опять-таки это стабильность, безопасность и мир во всем мире. Конечно, для стран Центральной Азии большую роль играет и центр по превентивной дипломатии ООН, который поддерживает все ваши идеи на международной арене», - добавил он.

Глава Туркменистана обратил внимание на совместные международные проекты - газопровод Туркменистан-Казахстан-Узбекистан-Китай и железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран.

«Но главное в том, что по этим вопросам Генассамблея ООН дважды приняла соответствующие резолюции. Это говорит о том, что именно наше видение сегодня имеет большую роль не только в региональном характере, но и в мировом. Примеров таких много», - отметил Президент Туркменистана.

Еще одним пунктом взаимного интереса, по словам Гурбангулы Бердымухамедова, является Каспийское море. «Каспий - это море мира и добрососедства», - добавил он. Туркменский лидер находится в эти дни с государственным визитом в Астане.