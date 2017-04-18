Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Сенате рассмотрели поправки в законодательство по вопросам транспорта

18 апреля 2017, 17:43

Предлагается создать эффективный механизм организации деятельности субъектов, использующие подъездные пути для перевозки своей продукции.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта», сообщает Zakon.kz.

Целью законопроекта является совершенствование действующей системы государственного контроля на транспорте, в том числе пограничного, таможенного и иного вида контроля пассажирского железнодорожного транспорта, а также обеспечение равных условий для пользователей подъездных путей, развитие казахстанского водного транспорта и торгового мореплавания.

Законопроектом предлагается создать эффективный механизм организации деятельности субъектов, использующие подъездные пути для перевозки своей продукции, законодательно определить услуги, оказываемые на подъездных путях, а также регламентировать на подзаконном уровне взаимоотношения между участниками перевозочного процесса.

Проектом закона предполагается имплементация требований Международной конвенции по предотвращению загрязнений с судов и Международного кодекса по охране судов и портовых средств в целях приведения норм национального законодательства в соответствие с унифицированными международными стандартами в области безопасности морских перевозок, усиления охраны на море, повышения охраны морской среды от загрязнений с судов и обеспечения администрирования системы подготовки моряков в соответствии с Конвенцией по подготовке и дипломированию моряков.

Также документ направлен на повышение качества контроля на городском рельсовом транспорте.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов.

Документ передан на рассмотрение палаты.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...