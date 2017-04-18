В ВКО произошло землетрясение
18 апреля 2017, 17:44
Эпицентр расположен в 609 км на северо-восток от Алматы.
В ВКО 18 апреля зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.
"Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 12 час. 15 мин. 32 сек. зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 609 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана (Восточно-Казахстанская область, Уржарский р-н, в 95 км от п. Маканчи). Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 4.4. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", - говорится в отчете КЧС.
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