Сильно похудевшего Брэда Питта засняли папарацци

Ранее уже сообщалось, что Питт сбросил вес, предположительно, из-за развода с Анджелиной Джоли.

На днях папарацци сфотографировали 53-летнего Брэда Питта на улице в Лос-Анджелесе. И поклонники удивились тому, как сильно похудел актер,













Ранее уже сообщалось, что Питт сбросил вес, предположительно, из-за развода с Анджелиной Джоли.



