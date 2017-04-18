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Сильно похудевшего Брэда Питта засняли папарацци

18 апреля 2017, 17:44

Ранее уже сообщалось, что Питт сбросил вес, предположительно, из-за развода с Анджелиной Джоли.

На днях папарацци сфотографировали 53-летнего Брэда Питта на улице в Лос-Анджелесе. И поклонники удивились тому, как сильно похудел актер, сообщает Росбалт.



Ранее уже сообщалось, что Питт сбросил вес, предположительно, из-за развода с Анджелиной Джоли.

Источники, близкие к актеру, говорят, что Брэд активно занимается спортом и перешел на правильное питание, поэтому сильно постройнел. Более того, ходят слухи, что он подумывает о пластической операции.

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