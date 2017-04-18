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Новости за сегодня

В ВКО пограничника осудили за неоднократное получение взяток

 

Оглашен приговор в отношении инструктора отделения пограничного контроля «Қоянбай» воинской части 2098» ПС КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

В военном суде Семейского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении инструктора отделения пограничного контроля «Қоянбай» воинской части 2098 ПС КНБ РК, которого обвиняли в получении взятки.

Материалами дела установлено, что старший инструктор отделения пограничного контроля «Қоянбай», используя свое служебное положение, получил неоднократно от гражданина «М» взятку в сумме 5 000 тенге за ненадлежащий досмотр машины и перевозимой алкогольной продукции без соответствующих документов, а также за общее попустительство и покровительство по службе.

На суде подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью и поддержал процессуальное соглашение.

Приговором военного суда Семейского гарнизона теперь уже бывший пограничник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 3 ст. 366 УК РК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 050 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

Приговор вступил в законную силу.

 

18 апреля 2017, 17:45
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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