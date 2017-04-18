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Полицейский вертолет в Турции разбился, предположительно из-за плохих погодных условий

18 апреля 2017, 17:49

На борту находились семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа.

Катастрофа полицейского вертолета Sikorsky в восточной турецкой провинции Тунджели связана, предположительно, с погодными условиями, заявила администрация губернатора провинции во вторник, передает РИА Новости.

Ранее турецкие СМИ сообщили о ЧП с полицейским вертолетом на востоке страны.

"Восемнадцатого апреля в 11.40 мск в районе Пюлюмюр с вертолетом типа Sikorsky, принадлежащим департаменту полиции, через 10 минут после взлета прервалась связь. На борту находились семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа. По предварительным данным, причиной аварии могли стать погодные условия. На место происшествия отправлены спасательные команды", — говорится в заявлении ведомства.

Фото: © REUTERS/ Osman Orsal

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