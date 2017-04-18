Назарбаев: Казахстан и Туркменистан станут единственными странами без пограничных проблем

Казахстан и Туркменистан станут единственными странами, у которых не будет никаких пограничных проблем. Об этом сегодня в ходе переговоров в расширенном составе с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает МИА «Казинформ».

«Туркменистан для нас важный партнер и союзник в нашем регионе. Народы наших стран - братья, добрые соседи. Испокон веков нас объединяют общие исторические корни, язык и религия. Развивается сотрудничество в транзитно-транспортной, энергетической сферах, имеются большие перспективы в других областях. Сегодня мы подписываем важнейший договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном. Выходим на новый этап развития в связи с этим договором. Мы решаем все вопросы границ между нашими странами. Это будут единственные две страны, у которых не будет никаких пограничных проблем», - заявил Нурсултан Назарбаев.

Он также напомнил, что государственный визит Президента Туркменистана проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений. «Наши страны отметили 25 лет независимости. За четверть века отношения складывались как отношения взаимодоверия и поддержки. Я поздравляю с этой знаменательной датой и желаю всего самого доброго», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Как стало известно, стороны намерены подписать соглашение о демаркации государственной границы.