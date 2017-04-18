Генпрокуратура: чиновники напрасно гоняли миллионы людей в ЦОНы

Необходимость ходить за справкой о судимости в ЦОНы теперь отпадет, так как госорган сам сможет запрашивать информацию о потенциальном претенденте, сообщил председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Багдат Мусин.

По словам Мусина, уже с сегодняшнего дня граждане смогут получать справки о судимости в новом формате. В целом, по его словам, трудовым законодательством не предусмотрены ограничения при приеме на работу в случае ранее совершенных уголовных нарушений. Если человек ранее привлекался, то его судимость была погашена, соответственно, никто не вправе к нему предъявлять претензии по совершенному поступку.

«Он отбыл наказание, судимость погашена. Есть законодательные ограничения, как сферы, связанные с воспитанием детей, образованием и правоохранительных сферах. В иных сферах оснований для отказов в трудоустройстве не имеется. Поэтому формат изменен. Человека гонять туда нет необходимости. На сегодня 2,2 миллиона раз или даже 4,5 миллиона раз люди посещали ЦОН из-за этой справки. То есть часть, которую относили в учреждения образования, исключится, соответственно и ЦОНы разгрузятся. Что касается частного сектора, то сама по себе эта необходимость отпадет, потому что в ней не будет информации содержаться за всю его жизнь с момента рождения. Если судимость погашена, то этой информации в справке не будет», — сказал Мусин на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Соответственно до сегодняшнего дня, по его словам, справка о судимости выдавалась с информацией о всех уголовных нарушениях на гражданина, однако теперь данный документ будет выдаваться с учетом погашения судимости.

«Мы проанализировали, ситуация такова, что требуется она при трудоустройстве в госорганы, но не только. Все работодатели начали требовать справку. Это привело, что люди ходят в ЦОНы и предоставляют ее самостоятельно, но сам по себе такой факт незаконный… По трудовому законодательству истребование данного документа не предусмотрено. Это дополнительная информация, которую человек якобы лично приносил. То есть, они склоняли человека при трудоустройстве, чтобы удостоверится, что человек не привлекался к уголовной ответственности. Но по трудовому законодательству такого требования нет», — пояснил председатель комитета правовой статистики и специальным учетам.

Он добавил, что так как законодательно такой нормы нет, то человек может отказать в предоставлении справки о судимости, соответственно хранение данной информации в архивах работодателя уже само по себе было незаконным.

«У человека должна быть персональная жизнь персональные сведения. Эта справка предоставлялась раньше, чтобы человек сам на себя мог информацию просто получить. А те органы, при устройстве в которые требовалась такая информация, могли сами запросить напрямую. Без необходимости прийти лично самому гражданину», — уточнили в ходе брифинга.

В Генпрокуратуре считают, что теперь после изменения процедуры интерес к такой справке сам по себе нивелируется. Что касается структур, где есть взаимодействие с детьми, то для них будет предоставлена возможность запрашивать полную информацию через уполномоченные органы.

Кроме того, по словам спикера, для лиц, выезжающих за рубеж, которым будет необходимо получить апостилированную справку о наличии либо отсутствии судимости на бумажном носителе — она будет предоставлена в единой услуге, с сокращенным сроком с 22 до 8 рабочих дней.