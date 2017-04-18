В Комитете Сената рассмотрели поправки в законодательство по вопросам транспорта

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта», сообщает Zakon.kz.

Целью законопроекта является совершенствование действующей системы государственного контроля на транспорте, в том числе пограничного, таможенного и иного вида контроля пассажирского железнодорожного транспорта, а также обеспечение равных условий для пользователей подъездных путей, развитие казахстанского водного транспорта и торгового мореплавания.

Законопроектом предлагается создать эффективный механизм организации деятельности субъектов, использующие подъездные пути для перевозки своей продукции, законодательно определить услуги, оказываемые на подъездных путях, а также регламентировать на подзаконном уровне взаимоотношения между участниками перевозочного процесса.

Проектом закона предполагается имплементация требований Международной конвенции по предотвращению загрязнений с судов и Международного кодекса по охране судов и портовых средств в целях приведения норм национального законодательства в соответствие с унифицированными международными стандартами в области безопасности морских перевозок, усиления охраны на море, повышения охраны морской среды от загрязнений с судов и обеспечения администрирования системы подготовки моряков в соответствии с Конвенцией по подготовке и дипломированию моряков.

Также документ направлен на повышение качества контроля на городском рельсовом транспорте.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов.

Документ передан на рассмотрение палаты.