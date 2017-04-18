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Президенты Казахстана и Туркменистана подписали договор о стратегическом партнерстве

18 апреля 2017, 18:06

Договор о стратегическом партнерстве открывает новые страницы истории братских отношений, - отметил Назарбаев.

Президенты Казахстана и Туркменистана Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали в Акорде договор о стратегическом партнерстве двух стран, сообщает Казинформ.

Также было подписано соглашение о демаркации государственной границы.

«Между двумя государствами есть солидная договорная база - более 50 документов. Сегодня также был подписан большой пакет соглашений, направленных на дальнейшее углубление казахстанско-туркменских отношений. Среди них особо хочу выделить два документа - Договор о стратегическом партнерстве и соглашение о демаркации государственной границы между нашими странами. Таким образом, Казахстан и Туркменистан - единственные два государства в регионе, которые решили все вопросы, касающихся границ», - заявил Нурсултан Назарбаев.

По словам Главы государства, договор о стратегическом партнерстве «открывает новые страницы истории братских отношений, которые приобретают совершенно новый принципиальный характер». «Подписав соглашение о демаркации, мы еще раз подчеркнули дружественность и доверие между нашими странами, завершили юридическое оформление этих вопросов», - заявил Президент.

Также были подписаны Соглашения о межправительственной комиссии; взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; взаимной защите секретной информации; об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом; сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

Кроме того, также была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

Дамир Байманов.

Фото: Sputnik.

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