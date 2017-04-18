Тройной замок: Профессор из курьезного интервью снова вышел в эфир

К огорчению зрителей, на этот раз интервью прошло без происшествий.

Профессор Роберт Келли, чьи дети чуть не сорвали прямой эфир Би-би-си, снова появился на телевидении. Пользователи соцсетей полагают, что, о чем бы он ни говорил, зрители все равно будут смотреть на дверь, сообщает сообщает РИА Новости





Профессор находился в той самой знаменитой комнате, но на этот раз давал интервью каналу Al-Jazeera.





Sorry this is a very interesting bit on Al Jazeera but I can't be the only one who is still just watching the door pic.twitter.com/ezvVecsqyy — Sam Geall (@samgeall) 16 апреля 2017 г.





"Извините, это, конечно, все очень интересно, но я не могу быть единственным, кто продолжает смотреть на эту дверь", — прокомментировал сюжет один из пользователей Twitter.





Некоторые шутили по поводу замков на двери. "Если внимательней присмотреться к двери, можно увидеть висячий замок", — предположила одна из зрительниц.





Среди версий также были тройной замок и даже засов, которые помешали бы детям профессора снова ворваться в комнату.





К огорчению зрителей, на этот раз интервью прошло без происшествий.





"Мы всегда с надеждой будем смотреть на эту дверь", — прокомментировал сюжет один из пользователей Twitter.





В марте в прямом эфире Би-Би-Си произошел забавный инцидент . Келли по видеосвязи комментировал политическую ситуацию в Южной Корее, когда дверь неожиданно распахнулась и в комнату театрально вошла его маленькая дочка. Затем туда на ходунках ворвался еще один ребенок, за которым прибежала жена Келли.









Некоторое время вся компания бегала по комнате, после чего женщине все же удалось увести детей. И ведущий, и профессор не могли сдержать смеха. Ролик мгновенно стал вирусным и набрал несколько сотен тысяч просмотров, многие пользователи писали, что это было лучшее видео канала за многие годы.



