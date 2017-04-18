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ДЧС Алматы: Слухи об аварийном опорожнении Каргалинской плотины недостоверны

18 апреля 2017, 18:42

Плотина работает в штатном режиме.

Слухи о возможном аварийном опорожнении или сбросе воды из Каргалинской плотины на реке Каргалинка, распространяемые через WhatsApp, недостоверны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

"В настоящий момент плотина работает в транзитном режиме – свободный пропуск, таким образом вода не накапливается. Расход воды не превышает 0,51 кубометров в секунду при критическом 19 кубов. Конструкция плотины не содержит в себе шлюзов и вода на выход регулируется автоматически", - сообщили в ДЧС.

Также отмечается, что мониторинг состояния ведется гидропостом АГЭУ ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК три раза в сутки.

"Информируем, что распространение заведомо ложных и недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной и административной ответственности", - отметили в ДЧС.


Фото: b-online.ru.

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