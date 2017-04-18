ДЧС Алматы: Слухи об аварийном опорожнении Каргалинской плотины недостоверны

Слухи о возможном аварийном опорожнении или сбросе воды из Каргалинской плотины на реке Каргалинка, распространяемые через WhatsApp, недостоверны, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.





"В настоящий момент плотина работает в транзитном режиме – свободный пропуск, таким образом вода не накапливается. Расход воды не превышает 0,51 кубометров в секунду при критическом 19 кубов. Конструкция плотины не содержит в себе шлюзов и вода на выход регулируется автоматически", - сообщили в ДЧС.





Также отмечается, что мониторинг состояния ведется гидропостом АГЭУ ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК три раза в сутки.





"Информируем, что распространение заведомо ложных и недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной и административной ответственности", - отметили в ДЧС.







