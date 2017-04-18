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Сотрудница обсерватории погибла, перевернувшись на снегоходе

18 апреля 2017, 18:45

В Алматинской области погибла сотрудница астрономической обсерватории Ассы-Тургень.

Сотрудница астрономической обсерватории Ассы-Тургень погибла в Алматинской области, перевернувшись на снегоходе, сообщили в областном ДЧС.

Как рассказали спасатели, на 18-м и 20 километре автодороги село Тургень – урочище Батан произошел сход лавины, а на 23-м километре этой же дороги перевернулся снегоход с сотрудниками астрономической обсерватории.

"К сходу лавины это не относится. Сход лавины был в тот же день, почти в то же время. Нам сообщение поступило в 14.15 о сходе лавины, а примерно через 15 минут о том, что произошел несчастный случай со снегоходом. Сход снежной лавины затруднил эвакуацию пострадавших людей ", — сказали в пресс-службе областного ДЧС.

Как отметили спасатели, в горной местности расположена база, где сотрудники обсерватории работают вахтовым методом по 15 суток.

"У них 15 дней закончились, они возвращались, спускались вниз на снегоходе на большой скорости. В горах местами снег растаял, местами снег есть. Они попали на то место, где снега нет и камень застрял в гусенице, получается, из-за этого снегоход опрокинуло, в нем находились три человека, двое человек успело отпрыгнуть, а один человек остался под снегоходом", — сказали в ДЧС.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: КЧС МВД РК.

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