При крушении вертолета в Турции пострадали семь человек
18 апреля 2017, 19:00
В настоящее время отряды спасателей и военных выдвинулись к предполагаемому месту падения вертолета.
Семь пассажиров полицейского вертолета, упавшего в турецкой провинции Тунджели, пострадали. Об этом сообщило агентство Dogan, передает ТАСС.
Всего на борту находилось 12 человек, в том числе семь полицейских, судья и три сотрудника местного Управления безопасности. Эти люди работали на избирательных участках во время референдума 16 апреля, отмечают местные СМИ.
В настоящее время отряды спасателей и военных выдвинулись к предполагаемому месту падения вертолета. Его поиски осложняются тем, что зона крушения расположена в горах. О причинах падения машины пока точных данных нет, но отрабатывается версия о том, что это произошло из-за сложных погодных условий. По заявлению губернатора провинции, связь с вертолетом прервалась через 10 минут после взлета.
Кирилл Жаров.
Фото: minval.az.
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