"Qamqor – защита бизнеса" - карманный помощник для каждого предпринимателя
18 апреля 2017, 19:24
В приложении есть возможность сразу направлять сообщения о допускаемых нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе её проведения
Мобильное приложение "Qamqor" - это карманный помощник для каждого предпринимателя на случай проверки компании.
После вашей регистрации, "Qamqor" будет выполнять для вас 2 важные функции:
1. Если к вам пришли уже с зарегистрированной проверкой, вы можете проверить законность и достоверность (актуальность) проверки того или иного госоргана (СЭС, пожарная служба, налоговая проверка и т.д.)
2. Вы будете заранее уведомлены о зарегистрированной (запланированной) проверки в адрес вашей компании, так как при назначении проверки, вам за 1-2 дня будет приходить Push-уведомление с текстом: «К Вам придут с проверкой ДАТА».
Нажав на уведомление, откроется полное описание – проверяющий орган, ФИО назначенного проверяющего, а также тип, предмет и срок проверки.
Также, в приложении есть возможность сразу направлять сообщения о допускаемых нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе её проведения. Более того, имеются FAQ с наиболее задаваемыми и актуальными вопросами, и готовыми ответами к ним.
Скачать приложение на Android.
Скачать приложение на iOS.
Если к вам пришли с проверкой, проверяющий обязан предоставить Акт о назначении. Вы вводите 14-значный номер этого Акта и получаете всю необходимую информацию (проверяющий орган, ФИО назначенного проверяющего, а также тип, предмет и срок проверки). Проверка может считаться уже незаконной, если пришел не тот проверяющий или срок проверки уже истек, который указан в Акте о назначении проверки. В таком случае, вы можете подать жалобу, которая будет рассмотрена территориальным органом Комитета, и в случае подтверждения, будет направлена мобильная группа для разъяснения ситуации.
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