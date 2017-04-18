"Qamqor – защита бизнеса" - карманный помощник для каждого предпринимателя

В приложении есть возможность сразу направлять сообщения о допускаемых нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе её проведения

Мобильное приложение "Qamqor" - это карманный помощник для каждого предпринимателя на случай проверки компании.





После вашей регистрации, "Qamqor" будет выполнять для вас 2 важные функции:





1. Если к вам пришли уже с зарегистрированной проверкой, вы можете проверить законность и достоверность (актуальность) проверки того или иного госоргана (СЭС, пожарная служба, налоговая проверка и т.д.)

2. Вы будете заранее уведомлены о зарегистрированной (запланированной) проверки в адрес вашей компании, так как при назначении проверки, вам за 1-2 дня будет приходить Push-уведомление с текстом: «К Вам придут с проверкой ДАТА».





Нажав на уведомление, откроется полное описание – проверяющий орган, ФИО назначенного проверяющего, а также тип, предмет и срок проверки.





Также, в приложении есть возможность сразу направлять сообщения о допускаемых нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе её проведения. Более того, имеются FAQ с наиболее задаваемыми и актуальными вопросами, и готовыми ответами к ним.











