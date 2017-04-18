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Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал вину

18 апреля 2017, 19:34

В ближайшее время суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.

Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил журналистам в Басманном суде его адвокат Армен Задоян, сообщает РИА Новости.

"Он признает вину", — сказал адвокат, не уточняя деталей. В ближайшее время суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.

Азимова удалось задержать накануне в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Позднее в Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова, еще двоих — в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на "Площади Восстания".

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Фото: РИА Новости. Владимир Астапкович.

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