Нацбанк РК начнет реализацию программы оздоровления банковского сектора

Национальным Банком РК разработана и в ближайшее время начнется реализация программы оздоровления банковского сектора. Целью является государственная поддержка банков и усиление регуляторно-надзорных функций. Об этом сообщил сегодня в ходе заседания Правительства РК председатель Национального Банка Данияр Акишев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Национальный Банк за счет собственных средств обеспечит предоставление банкам долгосрочного займа при условии докапитализации со стороны акционеров банков», - рассказал Д. Акишев.

Он также отметил, что усиление регуляторно-надзорных функций Национального Банка будет направлено на повышение требований к качеству активов банков, к проведению сделок со связанными лицами, к залоговому обеспечению, на унификацию подхода по оценке провизий, а также на ужесточение регулирования деятельности аудиторских компаний и оценщиков на финансовом рынке.