В Восточно-Казахстанской области сообщили, как в настоящее время обстоят дела на трассе Семей-Курчатов, более 100 км которой закрыли из-за разрушения тюбинговой трубы и размыва земляного полотна.





По информации КГП «ОблШығысЖол» движение для легкового транспорта по дороге «Семей-Курчатов» открыто, участок 4 км-130 км. Продолжает действовать ограничение для движения грузового транспорта, а также рейсовых маршрутных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.





Как уже сообщалось, в регионе паводковая ситуация остается под контролем. Накануне на совещании в областном акимате руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров сообщил, что в эти дни основная масса льда, сковавшего поверхность Иртыша, ушла по реке за пределы Восточного Казахстана. В Зыряновском районе проведено укрепление береговой линии на реке Хамир. Специалисты провели разъяснительную работу среди жителей паводкоопасных участков региона. Утвержден график и объем попусков воды на водохранилищах региона.



