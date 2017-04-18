Движение для легкового транспорта по дороге «Семей-Курчатов» открыто
18 апреля 2017, 19:46
Паводковая ситуация в регионе остается под контролем.
В Восточно-Казахстанской области сообщили, как в настоящее время обстоят дела на трассе Семей-Курчатов, более 100 км которой закрыли из-за разрушения тюбинговой трубы и размыва земляного полотна.
По информации КГП «ОблШығысЖол» движение для легкового транспорта по дороге «Семей-Курчатов» открыто, участок 4 км-130 км. Продолжает действовать ограничение для движения грузового транспорта, а также рейсовых маршрутных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.
Как уже сообщалось, в регионе паводковая ситуация остается под контролем. Накануне на совещании в областном акимате руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров сообщил, что в эти дни основная масса льда, сковавшего поверхность Иртыша, ушла по реке за пределы Восточного Казахстана. В Зыряновском районе проведено укрепление береговой линии на реке Хамир. Специалисты провели разъяснительную работу среди жителей паводкоопасных участков региона. Утвержден график и объем попусков воды на водохранилищах региона.
Фото: drive2.ru.
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