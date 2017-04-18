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Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге

18 апреля 2017, 19:59

Азимова удалось задержать накануне в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья.

Басманный суд Москвы во вторник санкционировал арест одного из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброра Азимова, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Артур Карпов. Срок ареста он установил до 3 июня.

Таким образом, он согласился с доводами следователя, что у подозреваемого, если оставить его на свободе, будет возможность скрыться, уничтожить доказательства и договориться с пока еще не установленными соучастниками. Следователь напомнил, что при задержании у Азимова изъяли пистолет Макарова.

Следователь на заседании заявил, что причастность Азимова к преступлению полностью доказана, в том числе и его собственными показаниями.

"То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил", — удивился сам подозреваемый, который, впрочем, не возражал против заключения под стражу. По его утверждению, он не понимал, что участвует в теракте.

"Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", — заявил Азимов. От кого он получал приказы, подозреваемый не уточнил.

Азимова удалось задержать накануне в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

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Фото: РИА Новости. Владимир Астапкович.

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