Мужчина устроил катание на льдинах по Иртышу в Павлодаре
18 апреля 2017, 20:30
Видео с отважным смельчаком было опубликовано в Instagram.
Неизвестный мужчина, раздевшись до плавок, устроил катание на льдинах по Иртышу в Павлодаре.
Видео под названием "В Павлодаре тает лед" с дерзкой выходкой неизвестного мужчины, появилось сегодня в социальных сетях. На снимке видно, как он заходит в реку, затем перепрыгивает с одной небольшой льдины на другую. При этом мужчина громко о чем-то кричит, а в конце проплывает по реке несколько метров на самой большой льдине.
"Купальный сезон открывает братуха! В Павлодаре тает лед!", — с юмором комментирует за кадром автор ролика. На видео также слышны и голоса других мужчин, которые криками подбадривают героя ролика.
Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на эту выходку. Большинство из них обрушились с критикой и резко осудили поведение мужчины, назвав это хулиганством. Специалисты служб экстренного реагирования также выразили свое возмущение.
"Это безответственное поведение. Сейчас на реке ледоход, а это опасное природное явление. И нас, конечно, этот случай очень возмущает. Так нельзя вести себя, ведь этот человек подвергает свою жизнь серьезной опасности. А плохой пример — он может быть заразителен, поэтому считаем, что нельзя было публиковать этот ролик. Мы обращаемся к населению соблюдать меры безопасности и просим не выходить на лед. У нас сейчас идет ледоход, а не пляжный сезон. Поэтому просим всех быть крайне осторожными", — прокомментировал видео начальник оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Владимир Власов, добавив, что мужчина на видео, скорее всего, находился в сильном алкогольном опьянении.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Александр Кряжев.
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