Мажилисмены заступились за Бибигуль Тулегенову

Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Имашева Снежанна Валерьевна на своей странице в Facebook написала пост в защиту известной казахстанской певицы Бибгуль Тулегеновой , передает Zakon.kz





"В социальных сетях появились негативные отзывы неких Нуржана Ошанбекова и Казыбек Иса, "называемого себя известным поэтом", относительно поздравления Бибигуль Ахметовной Тулегеновой певца Димаша Кудайбергена. Я не знаю, кто такие Ошанбеков и поэт Иса, но уверена нет ни одного казахстанца, который не знал бы, кто такая Бибигуль Ахметовна Тулегенова. Эта великая женщина, наша соотечественница, пример самого настоящего патриотизма для многих поколений казахстанцев, для нашей молодежи. Ее песням рукоплескала не только Казахстан, Москва и СССР, но и многие мировые сцены. Я сама выросла на песнях Бибигуль Тулегеновой, благодаря чему и я, и мои дети прекрасно владеем казахским языком. Но, когда отдельно взятые "радетели" казахского языка, пытаясь заработать себе хоть какую-то славу (стихи поэта видно не прославили) на имени великого человека, зло комментируя, неважно что, как и на каком языке им сказанное, мне становится грустно. Видимо, им больше нечем "блеснуть", и наружу выливается то, чем они наполнены. И от того, что люди, называющие себя поэтами, опускаются до унижений и оскорблений в социальных сетях, вообще становится дурно, потому что призвание у такого деятеля не поэт, а тролль", - написала мажилисвумэн.