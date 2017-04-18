Стали известны подробности убийства врача-психиатра в Костанайской области

Некоторые подробности расследования громкого дела об убийстве известного врача-психиатра раскрыли начальники Криминальной полиции и Следственного управления ДВД Костанайской области, сообщает " сообщает " Алау ".





Как сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД Мейрам Базарбаев, после убийства Рашилы Сандыбаевой,в ходе проведения следственных мероприятий были допрошены родственники потерпевшей. Они рассказали, что в последнее время, перед совершением убийства, потерпевшая была загружена работой, и часто брала домой документацию на изучение.





"В связи с этим был проведён дополнительный осмотр места происшествия, и там обнаружены истории болезни пациентов, которые проходили лечение в психиатрической больнице. В ходе изучения полученных материалов установлен пациент проходивший лечение, на тот момент, который уже совершил двойное убийство, был арестован, и находился в следственном изоляторе. В ходе беседы с ним, он высказал предположение, что к данному убийству была причастна 45-летняя заведующая отделением", — рассказал Мейрам Базарбаев.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении подозреваемой Зауреш Изалдиной, установлено её знакомство с Гафаровым. Установили, что он посещал съёмную квартиру, в районе КСК. В данной квартире длительное время проживали трое неустановленных лиц, и что по походке, движениям и телосложению, эти неизвестные очень схожи с людьми, которых запечатлела камера наблюдения одного из магазинов расположенных рядом с домом Сандыбаевой.





"Данные лица выехали в Карагандинскую область, в то время у нас основания для задержания их не было. Поэтому, когда была установлена их причастность к совершению двух квартирных краж на территории Костаная, они, в кратчайшие сроки, в Карагандинской области в городе Шахтинске были задержаны, доставлены в Костанай. В Костанае прокуратура поддержала, суд санкционировал арест, и под тяжестью неопровержимых улик данные подозреваемые дали признательные показания в совершении убийства Сандыбаевой", — рассказал начальник Управления криминальной полиции.





Однако, прямых показаний в отношении Гафарова не было, оснований для задержания не было, что дало ему время скрыться. Но на протяжении двух месяцев проводилась работа по его поиску, и вот 17-ого апреля последний подозреваемый был задержан.













Известно, что Гафаров неоднократно проходил лечение в психиатрических медучреждениях. Двое других задержанных мужчин, напротив, никогда в поле зрения врачей-психиатров не попадали. Один из подозреваемых был ранее судим, второй к уголовной ответственности не привлекался. Гафаров не имел постоянного места работы. По данным полиции иногда он зарабатывал на ремонтах квартир.





В настоящее время по данному уголовному делу, как говорят полицейские, полностью отработана вся доказательная база, выяснено распределение ролей подозреваемых, и кто из них какие действия производил. Мотив совершения преступления, полицейские обещают сообщить позже.





Начальник следственного управления ДВД Арон Алматов сообщил, что проводятся все дальнейшие, необходимые следственные действия. Это допросы, очные ставки, с учётом задержания подозреваемого Гафарова, назначены судебно-наркологическая, судебно-психиатрическая экспертизы.





"В настоящее время нами зарегистрирован факт мошенничества, по факту незаконного отчуждения, можно сказать хищения путём обмана квартиры жителя Костаная Волкова в 2007-ом году. Надо отдать должное нашим коллегам – в то время определённую работу провели. Но, в связи с тем, что данное преступление было тщательно запланировано, продумано, и в связи с затруднительным поиском официальных документов, например доверенности, которую они не могли установить в центре недвижимости, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас мы пошли другим путём. Были проверены все нотариальные конторы и их архивы, и в одном из них изъята доверенность. На основании этой доверенности подтверждается причастность одного из фигурантов нашего дела, к хищению Квартиры Волкова, который на тот период времени, действительно проходил лечение в психиатрической больнице. Сейчас отслеживаем всю цепочку. Пока там один эпизод, но работа нами продолжается, по проверке причастности работников психиатрической больницы, к отчуждению и хищению других квартир психически больных", — рассказал полковник Алматов.





В настоящее время деяния подозреваемых квалифицированы по статье "Убийство совершенное в группе лиц". Учитывая характер ранений, есть признаки совершения его с особой жестокостью. Так же по статье "Кража". По мошенничеству действия ещё не успели квалифицировать официально.





Полицейские говорят, что для завершения расследования им, необходимо полтора-два месяца. Арон Алматов напомнил, что они не могут полностью разглашать данные досудебного расследования, а точку в этом непростом деле должен поставить суд.





Напомним, 17 апреля сотрудниками Костанайского УВД был задержан последний подозреваемый по делу об убийстве Рашиды Сандыбаевой. Ранее по этому делу были задержаны ещё трое подозреваемых и водворены в следственный изолятор. Как известно преступление было совершено 20-ого февраля. Потерпевшая была обнаружена с множественными ножевыми ранениями у себя в квартире.





Суд № 2 г.Костаная удовлетворил ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении заведующей отделением Костанайской областной психиатрической больницы.