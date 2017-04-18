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Эрдоган назвал итоги референдума "победой над крестоносцами"

18 апреля 2017, 21:45

Прошедший накануне конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что положительный исход референдума о переходе на президентскую систему был достигнут, несмотря на противодействие "тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев", сообщает РИА Новости.

Прошедший накануне конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Мы боролись против всех врагов, на нас напали те, кто имеет мировоззрение крестоносцев. Но как нация мы выстояли. Мы можем склониться только перед нашими святынями и больше ни перед кем", — заявил Эрдаган, выступая перед своими сторонниками в аэропорту Анкары после возвращения из Стамбула, где он находился во время референдума.

По его словам, после того, как в ноябре 2019 года, согласно конституционным поправкам, Турция станет президентской республикой, она будет еще сильнее. "Вчера вечером была запущена сигнальная ракета, которая направлена в ноябрь 2019 года. Впереди новые победы, но они нас не опьянят", — добавил турецкий лидер.

Фото: AFP 2017/ Ozan Kose.

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