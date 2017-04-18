Аким СКО встретился с представителями масс-медиа

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с представителями СМИ региона. В мероприятии приняли участие журналисты, освещающие новости региона, как на уровне города, области, так и собственные корреспонденты республиканских изданий.





Открывая встречу, глава региона отметил, что информированность населения формирует общественное мнение. Кумар Аксакалов поделился с журналистами итогами рабочих поездок в районы области.





В ходе встречи аким области рассказал о социально-экономическом развитии региона. Особого внимания требует ряд вопросов агропромышленного комплекса – эффективного земледелия, развития животноводства, переработки сельхозпродукции, повышения заработной платы, а также стопроцентная загрузка заводов.





Кроме этого, к концу года в регионе планируют создать порядка 13,5 тысяч постоянных рабочих мест. Отдельное внимание было уделено – жилищному вопросу.





«В этом году мы построим 16 домов на 1446 квартир. Это будет в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Мы получили дополнительное финансирование в республике. Все это позволит нам реализовать наши планы. Будет построено порядка 220 тыс. кв. метров», - рассказал Кумар Иргибаевич.





Особое внимание глава региона акцентировал на паводковой ситуации. При этом Кумар Аксакалов отметил, что всем пострадавшим будет оказана максимальная поддержка.





«На сегодняшний день Сергеевское водохранилище у нас переполнено на 64%. Емкость водохранилища 693 млн. кубометров воды, то есть сегодня 1 млрд 136 млн кубометров. Перелив на сегодняшнее утро составил 3 м 30 см. В прошлом году было 2 м, когда был массовый потоп. В зоне риска 11 населенных пунктов, расположенных в пойме реки Ишим,дачные поселки Петропавловска. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы обезопасить всех людей – эвакуировать и заранее не допустить ущерба. Все меры, чтобы минимизировать потери мы предпринимаем», - подчеркнул глава региона.





В ходе беседы представители СМИ могли задать интересующие их вопросы. Так, главный редактор газеты "Петропавловск kz" Екатерина Назаренко спросила – каким образом будет решен вопрос отмены пригородных электричек.





«С 1 января 2017 года Российские железные дороги отменили субсидирование, и у нас поменялась форма. Мы переговорили с КТЖ, сейчас разрабатываются правила. Первый квартал мы отстояли. В Булаево – два раза и еще в одно направление - раз электрички будут ходить. Сейчас эти правила мы ускоряем для того, чтобы во втором квартале тоже по софинансированию компенсировать затраты. В принципе, этот вопрос будет решен. Электрички будут ходить», - сказал аким области.





Главный редактор газеты «Проспект СК» Юлия Пронина затронула тему проведения форума приграничного сотрудничества Казахстана и России в 2018 году. «Как будет развиваться инфраструктура областного центра?», - поинтересовалась журналист.





«Инфраструктура готова – аэропорт, дороги. Сейчас мы ремонтируем дорогу на Курган. Она будет также отремонтирована. Что касается благоустройства и хороших проектов - улица Жамбыла, начиная от въезда до жилого комплекса компании «Казградстрой» - это будет район застройки. Он называется «Жас Оркен».Мы будем сносить частные дома и компенсировать населению. Вместо этого построим высотные красивые дома. Мы неоднократно обсуждали с проектировщиками, строителями и говорили, что нужно сделать это красиво. Поскольку это въездная группа города. Средства на это есть. Там будет построен теннисный центр, его уже начали строить. Также будет построено новое здание театра на 500 мест с хорошим фойе для проведения всех мероприятий. Приедут очень много гостей из приграничных территорий. Поэтому мы готовимся», - проинформировал глава региона.





В завершение встречи Кумар Аксакалов отметил, что он лично открыт к диалогу. Также акиматом области будет оказано всестороннее содействие представителям масс-медиа. На прощание глава региона пожелал журналистам творческих успехов.



