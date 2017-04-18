Пациент алматинской больницы утверждает, что 17 лет провел в рабстве

В алматинскую больницу попал пожилой мужчина, который утверждает, что 17 лет провел в рабстве. Якобы все это время его заставляли пасти скот. Хозяева морили пленника голодом и регулярно избивали. А когда мужчина серьезно заболел, от него решили избавиться – бросили на трассе близ Алматы, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Юрию Тырлову до сих пор тяжело ходить, а из-за недавно перенесенного инсульта и говорить непросто. О своем заточении, а это почти 17 лет, мужчина рассказывает, едва сдерживая слезы.





Юрий Тырлов:





- Работу искал! И мне предложили работу. Обещали платить по 25 000 тенге в месяц. Через несколько лет мне уже плохо стало. Жена хозяина тогда сказала, чтобы он мне дал денег и отпустил меня, пусть едет! Но он говорил только, что продаст барана и даст деньги, то сегодня, то завтра.





Работать пожилому мужчине приходилось практически круглосуточно. Хозяев не интересовало ничего, кроме ежедневной уборки стойла и выпаса скота. Болеть Юрию тоже было запрещено.





Юрий Тырлов:





- У меня привычка, уже приступ схватит, и я уже на следующий день опять работаю, как волк.





О своей нелегкой судьбе Юрий Тырлов рассказал пациентам и персоналу клиники. Сначала медики самостоятельно пытались найти его родственников и даже хотели помочь восстановить мужчине документы, но ничего не вышло.





Сапарбек Айтбаев:





- Он не особо рассказывает о том, кто его бил. Говорит, что у хозяев есть двое детей, вот и они его вроде как избивали. А жалела Юру только супруга хозяина. Им просто нужна была дешевая рабочая сила, поэтому они его и взяли к себе. А когда он не нужен им стал, они его бросили и дали ему 1000 тенге всего.





Сейчас здоровью Юрия ничто не угрожает, заявляют медики. Всю необходимую помощь он уже получил и буквально на днях его выпишут. Правда, куда теперь идти, мужчина не знает. Дом, в котором он жил с родителями, давно снесли. Временный приют для подопечного пытаются найти даже врачи.





Куляш Бабаева, заведующая отделением неврологии ЦГКБ №1 г. Алматы:





- Сейчас, после нашего лечения, мы хотим его определить в больницу сестринского ухода. К этому времени, я думаю, наверное, найдется решение, куда дальше, потом его определять и жить ему.





После курса реабилитации Юрий Тырлов намерен заявить на своих обидчиков в полицию. А сейчас больше всего мужчина хочет найти родных и восстановить потерянные документы.









Бауржан Апсеитов.



