Дочь президента Кыргызстана исчезла из соцсетей после скандального фото

Из Facebook и Instagram исчезли аккаунты младшей дочери президента Киргизии Алии Шагиевой. В обеих социальных сетях она последовательно высказывалась в поддержку гендерного равенства, феминизма и против объективации женщин, сообщает сообщает ВВС





14 апреля Шагиева выложила на своей странице в Facebook фотографию, где она кормит грудью новорожденного сына.





"Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребенок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества", - написала она под фотографией.





Пост Шагиевой широко разошелся в центральноазиатских и российских СМИ. Часть пользователей критиковала дочь президента за "нескромность".





Сама девушка неоднократно упоминала в своих постах, что сталкивается с агрессивными комментариями других пользователей, обвиняющих ее в том, что она ведет себя недостойно для своего статуса - дочери президента мусульманской страны.





Во вторник аккаунты Шагиевой в Facebook и Instagram оказались удалены. Чуть позже она создала страницу в российской социальной сети ВКонтакте, где написала, что теперь это будет ее единственная личная страница в сети. "Честность никому не нужна", - добавила Шагиева.





Алия Шагиева - младшая дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Она художник-график и училась в Санкт-Петербургском художественном училище имени Рериха, а также в Академии художеств Киргизии. Девушка писала, что намеренно использует фамилию матери, а не отца.





О родственных связах Шагиевой журналистам удалось выяснить весной 2016 года, вскоре после того как она пожертвовала сумму в 200 тысяч сомов (около 165 тысяч рублей по текущему курсу) фонду помощи детям с синдромом Дауна. Эти деньги Шагиева собрала благодаря продаже собственных картин.



