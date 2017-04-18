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Ребенок, пострадавший в ДТП на трассе Алматы – Бишкек, в крайне тяжелом состоянии

18 апреля 2017, 22:37

Пострадавших доставили в центральную больницу Карасайского района.

В крупном ДТП в Алматинской области пострадали 12 человек, среди них есть дети. Двое сейчас находятся в реанимации. Один из подростков в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал "КТК"
Авария произошла на трассе Алматы - Бишкек. Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Как сообщают в ДВД области, сейчас проводятся все необходимые проверки, специалисты назначили ряд экспертиз. Пострадавших доставили в центральную больницу Карасайского района. Госпитализация потребовалась семерым. Журналисты телеканала связались с врачами, которые рассказали о самочувствии пациентов:

Анель Турсынова, зам. директора центральной больницы Карасайского района Алматинской области:

- Пострадавших было доставлено 12. Из них бригадой скорой помощи 9 человек, с самообращением трое, то есть на своем транспорте. Из них госпитализировано было семь человек. Пять человек в отделение травматологии и двое детей в отделение реанимации. Из двоих детей один крайне тяжелый.

Алтынай Аманбаева.

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