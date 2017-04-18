Американец, транслировавший убийство на Facebook, покончил с собой

Facebook после этого случая пообещала пересмотреть политику обработки видео, содержащих насилие, и других сомнительных материалов.

Мужчина, транслировавший убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook, покончил с собой после погони. Об этом сообщает полиция штата Пенсильвания, передает Об этом сообщает полиция штата Пенсильвания, передает РИА Новости





"Стив Стивенс был замечен сегодня утром сотрудниками полиции штата Пенсильвания в округе Эри. После непродолжительной погони, Стивенс выстрелил и покончил с собой", — говорится в сообщении полиции на официальной странице в Twitter.





Ранее Стивенс вел прямую трансляцию убийства на Facebook, в которой заявил, что совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены. Полиция объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию о преступнике.





Компания Facebook, в свою очередь, после этого случая пообещала пересмотреть политику обработки видео, содержащих насилие, и других сомнительных материалов.



