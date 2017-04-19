В Алматы водитель Land Cruiser насмерть сбил пешеходов
19 апреля 2017, 00:06
Они перебегали мост в неположенном месте.
В Алматы водитель Land Cruiser 100 допустил смертельный наезд на пешеходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел на мосту на ул. Северное кольцо под поворотом на Карасу. Пешеходы, перебегавшие мост в неположенном месте, скончались на месте происшествия. Мужчина 30-35 лет и женщина 35-40 лет от удара отлетели на расстояние более 25-ти метров.
По словам очевидцев, водитель внедорожника следовал по мосту в северном направлении. Пешеходы смогли лишь увернуться от машин, ехавших на юг. За рулем Toyota находился молодой человек. Выяснилось, что его стаж вождения составляет меньше года.
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