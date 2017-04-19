В Алматы водитель Land Cruiser насмерть сбил пешеходов

В Алматы водитель Land Cruiser 100 допустил смертельный наезд на пешеходов, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Инцидент произошел на мосту на ул. Северное кольцо под поворотом на Карасу. Пешеходы, перебегавшие мост в неположенном месте, скончались на месте происшествия. Мужчина 30-35 лет и женщина 35-40 лет от удара отлетели на расстояние более 25-ти метров.





По словам очевидцев, водитель внедорожника следовал по мосту в северном направлении. Пешеходы смогли лишь увернуться от машин, ехавших на юг. За рулем Toyota находился молодой человек. Выяснилось, что его стаж вождения составляет меньше года.



