Путин поздравил Эрдогана по итогам референдума в Турции
19 апреля 2017, 00:33
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подтвердив информацию ряда турецких СМИ.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой его сторонников в ходе референдума в Турции, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Да, президент поздравил Эрдогана", - сказал он.
Ранее ряд турецких СМИ сообщил, что российский лидер направил турецкому коллеге поздравительную телеграмму.
Песков ранее сообщил журналистам, что Кремль относится к состоявшемуся референдуму как "к исключительно внутреннему делу Турецкой Республики". Пресс-секретарь главы государства отметил, что относиться к волеизъявлению турецкого народа следует с уважением.
На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. Изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.
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