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Путин поздравил Эрдогана по итогам референдума в Турции

19 апреля 2017, 00:33

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подтвердив информацию ряда турецких СМИ.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой его сторонников в ходе референдума в Турции, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Да, президент поздравил Эрдогана", - сказал он.

Ранее ряд турецких СМИ сообщил, что российский лидер направил турецкому коллеге поздравительную телеграмму.

Песков ранее сообщил журналистам, что Кремль относится к состоявшемуся референдуму как "к исключительно внутреннему делу Турецкой Республики". Пресс-секретарь главы государства отметил, что относиться к волеизъявлению турецкого народа следует с уважением.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. Изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

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