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Кандидат в президенты Франции назвала миграцию драмой

19 апреля 2017, 00:55

Она отметила, что мигранты создают несправедливую конкуренцию для французских работников.

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" назвала миграцию драмой своей страны, сообщает РИА Новости.

"В течение нескольких недель (после избрания меня президентом — ред.) я введу мораторий, чтобы подвести итог иммиграции. Я считаю, что иммиграция — это драма для нашей страны, поскольку у нас 9 миллионов безработных, 7 миллионов бедных", — сказала Ле Пен в эфире телеканала TF1.

Она отметила, что мигранты создают несправедливую конкуренцию для французских работников.

"Я хочу дать приоритет в получении социального жилья французам, приоритет в трудоустройстве — французам", — отметила Ле Пен.

Согласно опубликованным во вторник данным опроса компании OpinionWay, Ле Пен придет второй в первом туре выборов, заручившись поддержкой 22% избирателей. На один процентный пункт ее опережает экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон (23%). Третий результат покажет бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон: за него отдадут голоса 20% избирателей.

Во втором туре голосования победу с результатом в 64% голосов против 36% прочат Макрону. В случае, если соперником Ле Пен станет Фийон, то она также потерпит поражение с результатом в 42% против 58%.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Виктория Иванова.

Фото: РИА Новости. Кристина Афанасьева.

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