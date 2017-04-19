Спасший девочку от насильника школьник получит грант в Алматинской области

После окончания школы и получения аттестата он сможет сразу поступить в Казахский национальный аграрный университет.

В Алматинской области школьник, спасший 8-летнюю девочку от педофила, получит грант акима области, передает передает Казинформ





«Мужественным поступком Тимурбека Жамалладинова восхищены все казахстанцы. Он один спас маленькую девочку от насилия. Этот поступок мы не можем оставить без внимания. Учащемуся школы имени Кунаева села Тургень выделят грант акима области. Сейчас он учится в 11 классе. После окончания школы и получения аттестата он сможет сразу поступить в Казахский национальный аграрный университет», - сообщил заместитель акима области Жаксылык Омар.





Также он рассказал о девочке, которая могла стать жертвой педофила. Сейчас ей оказывается комплекс необходимых медицинских услуг.





Напомним , 14 апреля вечером житель села Тургень Енбекшиказахского района спас второклассницу от педофила. Полицией задержан 32-летний мужчина. По данному факту по статье 121, ч. 4 УК РК ведется досудебное расследование.





Касымова Эльмира.



