Вертолет ВВС Саудовской Аравии cбили дружественные войска

Сведения о том, кто открыл огонь по вертолету, не приводятся.

Вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, попав под дружественный огонь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт йеменского министерства обороны, передает Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт йеменского министерства обороны, передает РИА Новости





Ранее сообщалось, что крушение потерпел вертолет Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. При этом агентство Reuters со ссылкой на саудовское агентство SPA сообщало о крушении самолета саудовских ВВС. В результате инцидента погибли как минимум 12 находившихся на борту человек, среди них — четыре офицера и восемь унтер-офицеров.





Как сообщается на сайте министерства обороны Йемена со ссылкой на представителя высшего командования армии страны, воздушное судно было сбито в 5 километрах от места посадки из-за "технической ошибки, приведшей к неправильной работе системы противовоздушной обороны, в результате которой было уничтожено" воздушное судно. Сведения о том, кто открыл огонь по вертолету, не приводятся.





Начато расследование с целью выявить причину крушения. Представитель коалиции Ахмед Асири заявил агентству France Presse, что о причинах пока "слишком рано" говорить.



