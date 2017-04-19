Вертолет ВВС Саудовской Аравии cбили дружественные войска
19 апреля 2017, 01:22
Сведения о том, кто открыл огонь по вертолету, не приводятся.
Вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, попав под дружественный огонь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт йеменского министерства обороны, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что крушение потерпел вертолет Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. При этом агентство Reuters со ссылкой на саудовское агентство SPA сообщало о крушении самолета саудовских ВВС. В результате инцидента погибли как минимум 12 находившихся на борту человек, среди них — четыре офицера и восемь унтер-офицеров.
Как сообщается на сайте министерства обороны Йемена со ссылкой на представителя высшего командования армии страны, воздушное судно было сбито в 5 километрах от места посадки из-за "технической ошибки, приведшей к неправильной работе системы противовоздушной обороны, в результате которой было уничтожено" воздушное судно. Сведения о том, кто открыл огонь по вертолету, не приводятся.
Начато расследование с целью выявить причину крушения. Представитель коалиции Ахмед Асири заявил агентству France Presse, что о причинах пока "слишком рано" говорить.
Фото: AFP 2017/ Aamir Qureshi.
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