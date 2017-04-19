В Китае собака попыталась оживить друга, погибшего в автокатастрофе
19 апреля 2017, 01:40
На протяжении более чем получаса пёс толкал погибшее животное лапами и лаял на него.
На оживлённой дороге провинции Чжэцзян в Китае разразилась душераздирающая сцена. Собака пыталась разбудить другого пса, погибшего под колёсами автомобиля, передает Life.
На протяжении более чем получаса собака отчаянно пыталась вернуть друга к жизни, толкая его лапами и лая на него.
Очевидцы происшествия не смогли объяснить причину аварии, в которой погибло животное. Спустя полчаса нашлась его хозяйка.
Фото: Life.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854597-664f81d613de92f175a64b19955bdaaa
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...