В Китае собака попыталась оживить друга, погибшего в автокатастрофе

На протяжении более чем получаса пёс толкал погибшее животное лапами и лаял на него.

На оживлённой дороге провинции Чжэцзян в Китае разразилась душераздирающая сцена. Собака пыталась разбудить другого пса, погибшего под колёсами автомобиля, передает передает Life





На протяжении более чем получаса собака отчаянно пыталась вернуть друга к жизни, толкая его лапами и лая на него.









Очевидцы происшествия не смогли объяснить причину аварии, в которой погибло животное. Спустя полчаса нашлась его хозяйка.



