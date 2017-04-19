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В Китае собака попыталась оживить друга, погибшего в автокатастрофе

19 апреля 2017, 01:40

На протяжении более чем получаса пёс толкал погибшее животное лапами и лаял на него.

На оживлённой дороге провинции Чжэцзян в Китае разразилась душераздирающая сцена. Собака пыталась разбудить другого пса, погибшего под колёсами автомобиля, передает Life.

На протяжении более чем получаса собака отчаянно пыталась вернуть друга к жизни, толкая его лапами и лая на него.


Очевидцы происшествия не смогли объяснить причину аварии, в которой погибло животное. Спустя полчаса нашлась его хозяйка.

Фото: Life.ru.

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