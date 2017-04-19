Постпред США: СБ ООН должен принять меры против угрозы со стороны КНДР

Хейли отметила, что "нарушения прав человека помогают КНДР поддерживать свои ядерную и ракетную программы".

Совет Безопасности (СБ) ООН должен принять меры по противостоянию угрозе со стороны КНДР, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании по соблюдению прав человека, сообщает сообщает РИА Новости





"СБ ООН должен принять серьезные меры для противостояния растущей угрозе международному миру, которая исходит от КНДР", — сказала она.





Хейли отметила, что "нарушения прав человека помогают КНДР поддерживать свои ядерную и ракетную программы". По ее словам, "правительство заставляет своих граждан, в том числе политзаключенных, работать в опасных для жизни условиях".



