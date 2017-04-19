В среду в Казахстане возможны грозы и ветер
19 апреля 2017, 05:59
Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на юге, юго-востоке гроза.
С прохождением атмосферных фронтов на западе, юге и юго-востоке Казахстана сохранится дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на юге, юго-востоке гроза.
В Жамбылской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром в Южно-Казахстанской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с.
Ночью в Алматинской, ночью и утром в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем 18°, преимущественно ясно.
В Астане днем 16°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: GoodFon
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854599-2333ac9086500c8983d7f1221a893381
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...