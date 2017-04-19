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В среду в Казахстане возможны грозы и ветер

19 апреля 2017, 05:59

Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на юге, юго-востоке гроза.

С прохождением атмосферных фронтов на западе, юге и юго-востоке Казахстана сохранится дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на юге, юго-востоке гроза.

В Жамбылской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Южно-Казахстанской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с.

Ночью в Алматинской, ночью и утром в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем 18°, преимущественно ясно.

В Астане днем 16°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: GoodFon

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