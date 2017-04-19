Джордж Буш-старший госпитализирован
19 апреля 2017, 06:20
Согласно поставленному диагнозу, у Буша-старшего «легкий случай пневмонии».
Бывший президент США Джордж Буш-старший доставлен в больницу, сообщает Lenta.ru.
«Бывший президент Джордж Буш госпитализирован, но чувствует себя нормально», — говорится в публикации в Твиттер его пресс-секретаря.
JUST IN: Former President George H.W. Bush hospitalized but is “doing fine,” spokesperson says. https://t.co/8UupHPDBNspic.twitter.com/y6Z9l2dkkr— ABC News (@ABC) 18 апреля 2017 г.
Также телеканал ABC News опубликовал в своем микроблоге заявление офиса бывшего американского лидера. В тексте уточняется, что он «был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в пятницу для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем».
Согласно поставленному диагнозу, у Буша-старшего «легкий случай пневмонии», он получил необходимое лечение. «Президент Буш находится в хорошем настроении и будет проходить обследования, пока восстанавливает свои силы», — отмечается в документе.
В середине января бывший президент США попал в больницу с пневмонией, в реанимации его подключали к аппарату искусственного дыхания. Позднее его жена Барбара также была доставлена в медучреждение с кашлем и симптомами усталости.
Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 годы. Сейчас ему 92, его супруге — 91.
Фото: Reuters
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