Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Баварией" и выход в полуфинал Лиги чемпионов

Сильнейшего в этой паре пришлось выявлять в дополнительное время.

Мадридский "Реал" обыграл немецкую "Баварию" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.





Игра, которая проходила в ночь с 18 на 19 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании, завершилась победой "Реала" в дополнительное время - 4:2.





Первый гол в матче был забит на 53-й минуте, когда Роберт Левандовски точно реализовал пенальти. На 76-й Криштиану Роналду сравнял счет, однако на 78-й Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота.





Основное время матча завершилось со счетом 1:2. Точно такой же результат был зафиксирован неделей ранее в Мюнхене, поэтому команды выявляли победителя в овертайме.





Стоит отметить, что с 84-й минуты "Бавария" играла в меньшинстве, так как за две желтые карточки с поля был удален Артуро Видаль. Возможно, именно нехватка чилийца помешала мюнхенцам выстоять в дополнительное время. У "Реала" на 105-й и 110-й минутах забил Роналду, оформивший хет-трик, а еще один гол на 112-й провел Марко Асенсио.





Таким образом, "Реал" с общим счетом 6:3 проходит "Баварию" и седьмой раз подряд сыграет в полуфинале ЛЧ. Мадридский клуб является действующим победителем турнира.











