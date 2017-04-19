Флаг США упал после упоминаний о Клинтон в эфире американского канала
19 апреля 2017, 07:16
Ранее трижды подобные инциденты случались в присутствии самой Клинтон.
Американский флаг упал во время интервью председателя Национального комитета Демократической партии США Тома Переса для телеканала MSNBC после его слов о Хиллари Клинтон, сообщает РИА Новости.
Пересу задали вопрос об электронной почте Клинтон и Берни Сандерса. Когда представитель Демпартии начал отвечать на вопрос, за его спиной рухнул один из двух флагов, размещенных в зале, где велась трансляция. Однако Перес продолжил свое интервью, сделав вид, что ничего не произошло.
Ранее трижды подобные инциденты случались в присутствии самой Клинтон. Флаги начинали падать при приближении к ним экс-кандидата в президенты страны. Американские блогеры, отреагировавшие на подобные случаи, заявили, что это знак свыше, который ничего хорошего для США не сулит.
На президентских выборах в 2016 году Клинтон уступила Трампу по числу голосов выборщиков, хотя набрала большее количество голосов избирателей.
Фото: скриншот
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