В Алматы столкнулись две Audi, пострадал водитель

Водителя Audi 100 зажало, и неравнодушные свидетели помогли ему выйти из машины. Мужчину экстренно госпитализировали.

В Алматы две Audi не поделили дорогу и устроили ДТП, передает Zakon.kz.





Авария произошла в 1:15 ночи. По улице Акан Серы Audi 100 двигалась в северном направлении. В это время навстречу ей в южном направлении ехала Audi S7. На затяжном повороте водитель последней не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение.





От сильного удара Audi 100 изменило до неузнаваемости. Водителя Audi 100 зажало, и неравнодушные свидетели помогли ему выйти из машины. Мужчину экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у него перелом ног.





По словам очевидцев, из Audi S7 вышли несколько молодых людей и отбежали в сторону.





На место ЧП прибыли сотрудники дорожной полиции. Как сообщают свидетели, парни, находившиеся в Audi S7, были в нетрезвом состоянии.





Полицейские по наводке очевидцев задержали предполагаемого водителя. В автомобиле Audi S7 были обнаружены светопроблесковые маячки, а стекла авто были полностью затонированы.





Криминалистам предстоит разобраться в произошедшем.



















































































