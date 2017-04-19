Паводковая ситуация в Астане находится под контролем столичных властей - Исекешев

"С 13 по 15 апреля в связи с обильными дождями на реке Есиль наблюдался огромный объем потока воды в объеме 340 млн кубов. По прогнозам Казгидрометцентра, ожидалось поступление от 100 до 160 млн кубометров. Сотрудникам Казгидромета известны расчеты по объему воды, которая должна была в обычном режиме поступить в течение апреля. Однако в связи с резким потеплением произошло таяние снега, что в итоге привело к большому накоплению талых вод", – объяснил председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев.





По его словам, на сегодняшний день благодаря бесперебойной и слаженной работе специалистов 90 млн кубов из 340 млн кубов удалось удержать в Астанинском водохранилище, а остальные 250 млн кубов направлено в контррегулятор. Планомерная работа специалистов позволила держать ситуацию под контролем, рассказал Абишев.





"Если в пять утра объем поступающей воды составлял 1044 кубов в секунду, то в 18:00 уровень воды снизился до 150-200 кубов в секунду. На сегодняшний день по реке Есиль ситуация стабильная, опасности наводнения не ожидается. По реке Нура объем воды – 661 кубов, есть возможность поступления до 2000 кубов. На сегодняшний день ситуация под контролем. Имеются защитные дамбы, и населенным пунктам вблизи Астаны угрозы подтопления нет", – заверил Ислам Абишев.





Сейчас в столице работает оперативный противопаводковый штаб, реализуется комплексный план мероприятий.





Согласно плану, в городе определены 37 участков возможного подтопления, по всем указанным участкам выработаны и проведены противопаводковые мероприятия.





Так, завершены работы по прочистке и укреплению береговых откосов канала от озера Майбалык до канала Нура-Есиль протяженностью 5400 м. Расширено русло реки Есиль в районе завода газовой аппаратуры протяженностью 1388 м. Укреплены и возведены дамбы в районах Малого Талдыколя (8,8 км) и жилого массива Ильинка (6,7 км) общей протяженностью 15,5 км. Объем вывезенного снега составил 5,5 млн м³, что превышает объем прошлого года практически в два раза.





В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено 1,4 млрд тенге, покрывающие все необходимые затраты.

Проводятся работы по откачке воды по заявкам граждан. В апреле поступило около 6600 заявок, из них 444 – за последние сутки. Производится откачка воды.





Так, ежедневно свыше 100 специализированных ас-машин откачивают талые воды в трех районах столицы.





Дополнительно акиматом привлекается 27 единиц спецтехники, а также 73 единицы насосного оборудования и мотопомп мощностью свыше 40 м³ в час. В текущем году заготовлено 20 тыс. штук мешкотары, 9 тыс. тонн инертных материалов и 188 тонн горюче-смазочных материалов.





На ликвидацию последствий паводка будет задействован отряд экстренного реагирования города в составе 125 человек, 48 единиц инженерной техники, (бульдозеры, экскаваторы, краны, погрузчики и самосвалы). В полной готовности находится группировка коммунальных служб города. В ее составе – 97 человек, 55 единиц техники, 7 мотопомп, 40 ассенизаторских машин, 5 тракторных насосов и 2 насоса объемом 1500 м³/с.





17 апреля 2017 года у заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан А. И. Мырзахметова прошло совещание с участием МВД, Комитета водных ресурсов при Минсельхозе, РГП «Казгидромет» и акимата города Астаны, на котором определен план дальнейших действий с учетом различных сценариев. Так, РГП «Казгидромет» при Министерстве энергетики поручено предоставить полную, достоверную информацию о притоках воды в Астанинское водохранилище. Комитету водных ресурсов утвердить и предоставить МВД РК и акимату г. Астаны график сброса воды в Астанинское водохранилище, в том числе по реке Есиль.



